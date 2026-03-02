楽天モバイルは、楽天スーパーSALEと連動して、楽天モバイル公式 楽天市場店で「AirPods」シリーズとBeats製品の値引きを行う。期間は、3月3日20時～11日1時59分。 期間中、「AirPods Pro 3」が3万9800円→3万7900円、アクティブノイズキャンセリング搭載のAirPods 4が2万9800円→2万7990円で購入できる。 Beats製品は、ワイヤレスヘッドホンのBeats Studio Proが4万9800円→3万9840円、