¡ÖÆ°¤­¤ä¤¹¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤¡× ÈþµÓ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿·Ì¾ÉÊ¤ª¤Î¤º¤ÈÍ¥Èþ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤Ë²á¤´¤»¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢È´¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡£µÓ¤ò¤¹¤é¤ê¤È¿­¤Ð¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡¢Íê¤â¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£µ¤Ä¥¤é¤º¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥ÉÉ÷¤Î¥Ë¥Ã¥È¡×¹õ¥Ä¥¤¡¼¥É¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¿Ameri¥Ä¥¤¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÔ¤ßÃÏ¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Î¥é¥¯¤µ¤ÏÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¾º²Ú¡£ÌÜ¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿