「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）昨年のチャンピオンズＣ覇者ダブルハートボンドは１８日、栗東坂路で最終リハ。迫力満点の脚取りで駆け上がり、前走からのさらなるパワーアップを印象づけた。Ｇ１連勝へ向けて文句なしの態勢だ。連覇を狙うコスタノヴァは美浦Ｗで３頭併せ。抜群の気配で併入フィニッシュを決め、順調ぶりをアピールした。坂井を背に栗東坂路で単走追い。全身を目いっぱい使った迫力満点の動きを披