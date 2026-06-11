日の丸を背負う未来のなでしこがエールを送った。日本代表は10日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで本格始動。練習冒頭で中部テネシー日本語補習校の子どもたちによる歓迎セレモニーが行われ、U-17日本女子代表(リトルなでしこ)にも選出されているDF若月いずみ(16)が代表して横断幕をMF遠藤航に贈呈した。北中米ワールドカップに向けて準備を進める日本代表がナッシュビルにやってきた。若月はナッシュビルがベース