MBSMBSニュース

今年2月に滋賀県で家宅捜索に訪れた警察官を刺した男 拘禁刑4年の判決

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 家宅捜索中の警察官をナイフで刺した男の裁判で判決が言い渡された
  • 大津地裁は増倉順二被告（54）に拘禁刑4年の判決を下したと報じた
  • 被告は覚醒剤使用翌日に犯行に及び、その後車で逃走したとされている
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. マンジャロで38kgに 語る後遺症
  2. 2. 佐藤二朗 フジテレビに決別宣言
  3. 3. フジ、ドラマ巡り俳優2人へ謝罪
  4. 4. 「食べてください」ストーカーか
  5. 5. 中田敦彦帰国に「やっぱり」の声
  6. 6. 佐藤と橋本は「合うわけがない」
  7. 7. 佐藤二朗 羽交い締めシーン物議
  8. 8. 大麻所持か ラッパーの男を逮捕
  9. 9. 本田、日本サッカーの弱点指摘
  10. 10. フジ 内定俳優から降板申し出か
  1. 11. 進次郎氏が「セレブ」露呈と話題
  2. 12. 「鳥人間」死亡事故 ファン衝撃
  3. 13. 円安 高級ビュッフェに訪日客
  4. 14. 最後にします 佐藤二朗がXで声明
  5. 15. 「夫を殺しホッとした」女の真意
  6. 16. 小島瑠璃子 不倫報道で詰んだ
  7. 17. 亀梨のグッズ 報道にファン悲嘆
  8. 18. 35歳とホテルへ 身分証見て凍る
  9. 19. 肉寿司食べ放題 1時間の悪夢
  10. 20. 差別投稿をした巴議員が謝罪要求
  1. 1. 「食べてください」ストーカーか
  2. 2. 大麻所持か ラッパーの男を逮捕
  3. 3. 円安 高級ビュッフェに訪日客
  4. 4. 「夫を殺しホッとした」女の真意
  5. 5. 35歳とホテルへ 身分証見て凍る
  6. 6. 三重県庁 USB47個にマルウェア
  7. 7. 5歳児不明 温泉施設の休業の真相
  8. 8. 女性の唇縫う 住人が見た光景
  9. 9. 鼻の下から下唇の下まで、縫合か
  10. 10. 全東信破産 夜の街に広がる余波
  1. 11. 深さ約5m 熊本で生活道路が陥没
  2. 12. 田園調布「空き家」だらけのワケ
  3. 13. 男児不明 父は「諦めていない」
  4. 14. 歯科医師の家で親子3人死亡 静岡
  5. 15. 横浜市の上半身遺体 身元が判明
  6. 16. 鹿児島で男児不明 親の捜索続く?
  7. 17. 韓国人から見た日本人だけの特徴
  8. 18. 「閉店セール」なりすまし投稿か
  9. 19. 木造住宅倒れるかも 台風9号懸念
  10. 20. 唇縫合疑いの女と異様な住宅
  1. 1. マンジャロで38kgに 語る後遺症
  2. 2. 80歳母の「変わり果てた姿」絶句
  3. 3. 唇を縫われた女性 緊迫のSOS
  4. 4. 外国人受け入れの新制度に危機感
  5. 5. ジャンプ 発売前に高額出品多数
  6. 6. 骨の若さに欠かせないビタミンは
  7. 7. 51歳女が否認「昭和の言い訳」
  8. 8. 子育て終えた60代のバッグに変化
  9. 9. 吉野家 ドラクエセット巡り謝罪
  10. 10. 空港で荷物預かる→死刑の恐れも
  1. 11. 経産相がナフサの備蓄を検討
  2. 12. 令嬢も…ルフィグループの女たち
  3. 13. 冷房よりドライの方が安い 誤り?
  4. 14. TDSの次は空港…外国人座り込み
  5. 15. 隣の高齢夫婦が電気盗んでいた
  6. 16. クマ怖くて在宅勤務 認められる?
  7. 17. 武将多い愛知県 天才育つ県民性
  8. 18. 冷凍機能の3つの悩み パナの答え
  9. 19. え、また日本で? 五輪招致の動き
  10. 20. NHK3年連続赤字、制作費大幅減か
  1. 1. インドカレー専門店に複雑な事情
  2. 2. インドの謎地域アッサム ヤバい
  3. 3. コーラ 嘔吐の原因の胃石溶かす
  4. 4. 北朝鮮 女子高生に実質「死刑」
  5. 5. 中国特有? 驚くべき生活習慣あり
  6. 6. 批判したら逮捕? 中国に危険あり
  7. 7. 海外で大炎上 日本人の行為5選
  8. 8. モナコ爆弾 容疑者の遺体を発見
  9. 9. 騒然 米NYで高層ビル崩壊危機に
  10. 10. プーチン大統領 不老不死陰謀論
  1. 11. 中国の発射実験「世界に懸念」
  2. 12. 極右政党 ルペン被告に有罪判決
  3. 13. NY高層ビル 倒壊危機で住民避難
  4. 14. ウ 露の最大規模の製油所を攻撃?
  5. 15. マクロン氏 シリアで爆発発生
  6. 16. ウ財閥へ爆弾テロの容疑者、殺害
  7. 17. ICE職員がメキシコ人男性を射殺
  8. 18. 米大統領 W杯判定再検討求めてた
  9. 19. 仏エアコン不要論 米国的だから?
  10. 20. 中国が戦略ミサイル1発を発射
  1. 1. ガラガラ…「朝サイゼ」の裏事情
  2. 2. モンベルがAmazonで最大42%OFFに
  3. 3. おでんのだしは…内科医が警鐘
  4. 4. ヤバすぎ 巨大産業都市が廃墟化
  5. 5. HOKAの靴がSALE 履き心地に定評
  6. 6. ニデックの株主総会 4時間紛糾
  7. 7. JCB 推し活キャンセル保険を販売
  8. 8. 無印グリーン 激戦制し頂点へ
  9. 9. エアコン 大手3社が省エネ全対応
  10. 10. ヒューリック「鉄緑会」を買収へ
  1. 11. 全品100円 セリアだけ守れるワケ
  2. 12. 「関西私鉄の七不思議」を追った
  3. 13. 9000万ペアローン 夫が語る後悔
  4. 14. 新NISA好調から一転 塩漬け株へ
  5. 15. 再雇用で手取り10万 原因を確認
  6. 16. 最大3万円 みずほ定期預金で好機
  7. 17. 宝くじ当選 家族分配に贈与税
  8. 18. スタバの若者向け新サービス波紋
  9. 19. カカクコム TOB期限 再び延長へ
  10. 20. 蛇口から「カルピス」本格展開へ
  1. 1. 「tower」の便利グッズがSALEに
  2. 2. 朝まで眠れてる? 話題の枕がSALE
  3. 3. 先行セールの目玉商品を一挙紹介
  4. 4. 朝までぐっすり? BAKUNEがセール
  5. 5. iPhone AirがAmazonで最大26%OFF
  6. 6. 人気のプロテインが最大32%オフ
  7. 7. Apple WatchがAmazonでセールに
  8. 8. ノースフェイスが最大46%OFFに
  9. 9. AIが「高く買う人」を選ぶ時代
  10. 10. iPad AirがAmazonで最大28％OFF
  1. 11. セールでApple製品が最大26％OFF
  2. 12. 水やお茶も 飲料が最大49%OFFに
  3. 13. ビールやノンアルがAmazonでSALE
  4. 14. AirPodsシリーズが最大22%OFFに
  5. 15. 医薬品やサプリが最大65%OFFに
  6. 16. 先行はお得? プライムデーを解説
  7. 17. 人気コスメ詰め合わせが7日発売
  8. 18. Google Fitbit Air 装着レビュー
  9. 19. 『MANGOGO 車載ロボット』あえて機能は最小限が正解！安心のオフラインで長距離ドライブの面白アイテムを紹介！
  10. 20. 【Amazon プライムデー】チャンピオン・ヘインズが最大52%OFFに
  1. 1. 本田、日本サッカーの弱点指摘
  2. 2. 差別投稿をした巴議員が謝罪要求
  3. 3. 塩貝炎上もブラジル敗退で掌返し
  4. 4. アルゼンチンが3ー2で逆転勝利
  5. 5. ハーランド SNSでブラジル挑発か
  6. 6. 渦中の米代表FW 敵軍監督が擁護
  7. 7. W杯 アルゼンチン劇的な逆転勝利
  8. 8. バレーベネズエラ代表主将が逝去
  9. 9. 遠藤航をメンバー外 理由明かす
  10. 10. 逆転勝利 試合後に監督が涙
  1. 11. 塩貝健人 大炎上も手のひら返し
  2. 12. 審判のせいだ エジプトMF訴えた
  3. 13. 大谷翔平 MLB通算300本塁打達成
  4. 14. 不当な扱いだ エジプト監督怒り
  5. 15. 長友佑都 七夕の願いにSNS感動
  6. 16. 本田が推した名前に「最適解」
  7. 17. 大敗の米国代表 公式Xが大荒れ
  8. 18. ノルディック複合が五輪から除外
  9. 19. 差別か エジプト監督の行動物議
  10. 20. ミジオロウスキーら、球宴辞退へ
  1. 1. 佐藤二朗 フジテレビに決別宣言
  2. 2. フジ、ドラマ巡り俳優2人へ謝罪
  3. 3. 中田敦彦帰国に「やっぱり」の声
  4. 4. 佐藤と橋本は「合うわけがない」
  5. 5. 佐藤二朗 羽交い締めシーン物議
  6. 6. フジ 内定俳優から降板申し出か
  7. 7. 進次郎氏が「セレブ」露呈と話題
  8. 8. 「鳥人間」死亡事故 ファン衝撃
  9. 9. 最後にします 佐藤二朗がXで声明
  10. 10. 小島瑠璃子 不倫報道で詰んだ
  1. 11. 亀梨のグッズ 報道にファン悲嘆
  2. 12. 佐藤二朗騒動 フジが改めて声明
  3. 13. 亀梨とみな実に「温度差」か
  4. 14. 「ワンピースカード」なぜ争奪戦？　ジャンプが新たに応募停止　付録付き次号予約停止も…人気過熱の背景
  5. 15. 「踊る」新作公開前に…致命傷か
  6. 16. ちゃんみなの近影「痩せすぎ」
  7. 17. 佳子さま高市政権に強い違和感か
  8. 18. あびる優 泥沼離婚騒動後の現在
  9. 19. 「福田組」下品な悪ノリに再注目
  10. 20. 植田まさし氏の連載作品全て終了
  1. 1. 人工肛門生活のモデルが語る課題
  2. 2. クレーマーを8文字で…見事撃退
  3. 3. 話せないかも 過酷な宣告あった
  4. 4. 帰ってくれない? 怒涛の展開直面
  5. 5. 子宮摘出「手術より怖いこと」
  6. 6. 熊切あさ美「油の便」で事故る
  7. 7. クエン酸粉末 40代が続けた理由
  8. 8. 小5の娘に妻の悪口 変貌した夫
  9. 9. 夫の家事軽視に妻が静かに反撃
  10. 10. 夫を追い詰める…妻の「正論」
  1. 11. 「放っておけない女性」の特徴
  2. 12. すき家「シェイクラムネ」新登場
  3. 13. 磯山さやか42歳 体の異変を告白
  4. 14. 「おばさん、花嫁さんの邪魔しちゃだめだよ？」友達の子どもが、非常識な義母を撃退してくれた話
  5. 15. 堀田真由の魅力爆発 イースマCM
  6. 16. 好きなのに冷たくする男性7選
  7. 17. 手料理で夫に迫る女性を妻が撃退
  8. 18. 24歳息子へ強制退去宣告のワケ
  9. 19. やりがちな香水の「NGなつけ方」
  10. 20. モデルがJリーガーと結婚を報告