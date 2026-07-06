滋賀県警によると、6日午前9時35分ごろ同県彦根市沖の琵琶湖で、自作人力飛行機による飛行距離や飛行時間を競う「鳥人間コンテスト」に使うやぐらで作業中だった建設業男性（59）が転落したと通報があり、搬送先で死亡が確認された。