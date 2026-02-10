ミラノ・コルティナ五輪の女子スノーボード・ビッグエア決勝が日本時間2026年2月10日に開催され、ニュージーランド代表のゾイ・サドフスキ・シノット選手（24）が銀メダルを獲得し、「美人すぎ」などと絶賛されている。過去大会でもメダル続々シノット選手はこれまで、18年平昌五輪の女子スノーボード・ビッグエアで金メダル、22年北京五輪ではビッグエアで銀、スロープスタイルで金を獲得している。これはニュージーランドで初め