「シックな色」と「キレイな色」黒やブラウンの服に、キレイな色をメイクでのせる。甘いイメージのピンクやラベンダーも、使い方次第では、モードで洗練されたアクセントに。重厚感ある装いに軽やかな抜けとユーモアを生む、カラーコスメとメイクのテクニックをご紹介。黒の服とピンクリップの遊び心ハードな印象を持つレザージャケットに、真逆のイメージのピンクリップをかけ算。堅さのある黒に、意外にもロマンティックなピンク