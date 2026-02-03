牟岐町の資材置き場から電線約1090キロが盗まれたことが、2月3日わかりました。国土交通省・徳島河川国道事務所によりますと、被害額は80万円ほどとみられています。県内では2日までに、鳴門市の排水機場で県が保管していた電線、約600キロが盗まれています。