県内の写真愛好家グループによる作品展が、1月30日から徳島市で始まりました。この写真展は、県内の写真愛好家らが加入する全日本写真連盟県本部が開きました。会場には、会員ら40人あまりが、この一年間に思い思いのテーマで撮りためた写真の中から選んだ、とっておきの1枚を集めて展示されています。こちらは、徳島市の阿部啓三さんの作品です。2025年9月の雷を撮影しました。4枚の写真を1枚に編集して、迫力のある