カチカチに疲れた筋肉は「ほぐす」だけでは治らない…サッカー元日本代表・吉田麻也選手の治療から学んだ筋肉をギュッと「縮める」ことの重要さ

吉田麻也をはじめ、南野拓実、冨安健洋、菅原由勢らサッカー日本代表メンバー、英国プレミアリーグの超一流選手たちからもオファーが殺到する治療家の木谷将志氏。



「ストレッチで筋肉を伸ばすだけでは、慢性的な疲労は抜け切らない」と語る木谷氏が吉田選手の治療の過程でたどり着いたリカバリー術の真髄とは？



『世界が認めた神リカバリー』（サンマーク出版）より一部抜粋、再構成してお届けする。

黒人系選手の筋肉はアクティベートの理想

これは日本代表の南野拓実選手に聞いた話だ。

セネガル代表に、〝アフリカの英雄〟とも呼ばれるサディオ・マネ選手がいる。彼はプレミアリーグ「リバプール」時代、南野選手のチームメイトだった。

海外サッカーに詳しい人ならご存じだと思うが、名将ユルゲン・クロップ監督時代のリバプール黄金期を支えた「背番号10番」だ。

個人としても、チームとしても、数々のタイトルを獲得したスター選手である。南野選手曰く「マネは見た目は細いのに、身体がとんでもなく強い」のだとか。

たしかに、テレビを通して見るマネ選手は細身だが、屈強で体格の大きい選手とぶつかっても、当たり負けしないのが特徴だ。

コンタクトの瞬間にギュッと身体が硬く、強くなる印象なのだ。察するに「筋肉の収縮率を急激に上げられるタイプの身体」なのだろう。

それに細身とは言え、お尻とハムストリングには並々ならぬ筋肉が付いている。私自身も継続的に施術をさせてもらっている黒人系選手は何人かいる。

その経験から言うと、もともとアフリカンや黒人系選手の筋肉は「収縮率が高い」という点で共通している。

しっかり縮むことができるし、しっかり伸びることもできる。つかむとふわふわと柔らかいのに、瞬発的に異常に強い力を入れられる筋肉なのだ。

「緩める」と「縮める」はどちらも大切

もちろん身体には個人差があるので、黒人系選手のなかにも、筋肉が張りやすい選手と筋肉が張りにくい選手の2パターンがいる。

けれど、アジア系や白色系の選手に比べると、さわっても硬くないし張ってもいない、いい感じの柔らかさの筋肉を持っているケースが多い。

さて、どうしてマネ選手や黒人系選手の話をしたかというと、「筋肉を縮めること」が疲労回復のためにいかに重要かをお伝えしたいからだ。

彼らのような「ふわふわなのに、ギュッと収縮できる」筋肉こそが、疲労回復する上では理想的な状態だと私は考えている。

柔らかく緩んでいて、収縮率も高い。それは、筋肉がアクティベートした状態と言える。アクティベート（activate）とは、「活性化する」「活動的にする」というニュアンスの言葉。

日本で一般的によく知られている使い方は、海外旅行に行った際に「スマートフォンをアクティベートする」だろう。

ハードウェアやソフトウェアを有効にして利用できるようにする行為を意味し、銀行の口座やアカウントなどを活動状態にするときにも使用される。

「それまで眠っていたものが、活動的になる」、そんな概念だ。そして、そのイメージを筋肉にもあてはめてほしい。

筋肉の「緩む」と「縮む」が思い通りにできて、炎症や損傷とも無縁で、本来の機能が十全に発揮されている。

その結果、関節もうまく動いている。そんな理想的な状態の筋肉を、私は「アクティベートな筋肉」と表現している。

アクティベートな状態の筋肉は、疲れ知らず。疲れ、こり、痛み、という三重苦とは無縁で、その人のメンタルまで強くして、最高のパフォーマンスを叩き出すことに貢献してくれる。

吉田選手のリカバリーで見つけた「縮める」の秘訣

カチカチの筋肉を「ほぐすこと」が、〝神リカバリー〟の第1段階だとしたら、第2段階は「縮めること」になる。

筋肉を柔らかくほぐすだけでは、「疲労回復を早められる状態」「慢性的な不調を取り除いた状態」とはまだ言えない。

非難されるのを恐れずに言うならば、筋肉を「緩めるだけ」「伸ばすだけ」「ストレッチするだけ」では、慢性的な疲労は抜け切らないだろう。

〝緩む〟と〝縮む〟が思い通りにできるアクティベートな筋肉になってこそ、「それまで何をやってもダメだった疲れ」が取れる。

もしあなたが、身体の疲労を根本的に取りたいと思ったら、ストレッチなどの「緩める」セルフケアとは別に、「縮める」セルフケアも導入してみてほしい。

「縮める系のエクササイズ」も2～3割ほど取り入れた方が、〝神リカバリー〟に近づける。

「せっかく筋肉をほぐしたのに、どうしてもう一度収縮させなければいけないのか」と疑問を抱く読者もいるだろう。

じつはこれは、吉田麻也選手との治療の過程でたどり着いた事実だ。

以前、吉田選手の股関節まわりを治療しているときに、どうしても取り除き切れない「痛み」があった。

これまで行ってきた自分の経験と治療法を総動員して取り組んでいたのだが、完璧に治せたと言うには「あと少し」のところで壁にぶち当たった。

治療に、まだ何かが足りない。だから、筋肉の構造や仕組みをもう一度考え直して、あれこれ思いを巡らせてみた。

そこで思い至ったのが、「収縮の重要性」だった。

筋肉を最大限にまで伸長させたら、同じく最大限にまで収縮させる。

どちらも「その人にとっての100％」に近いレベルで実現できれば、筋肉は十全に機能し始め、関節にかかる余計な負担だって減らせるのではないか。

そう考えて、吉田選手に拙著『世界が認めた神リカバリー』で紹介している「腰痛・股関節 トリートメント④」の「腸腰筋収縮のトリートメント」をやってみてもらったのだ。

結果は良好だった。

どうしても取れなかった痛みも改善し、何とか無事に彼のグロイン・ペイン（股関節痛）を根治することができたのだった。

このトリートメントの経験から理想の筋肉は「緩める・縮める」の両方をセットにすることでつくられる、と確信に至った。

世界が認めた神リカバリー

木谷 将志

2025/11/13

1,650円（税込）

224ページ

ISBN： 978-4763140975

「寝て休んでいるだけでは、疲れは取りきれません。

そんなときは、筋肉の“端っこ”をほぐしてあげると、

疲れが早く抜けていきます」

本書より要約



本書は、世界最高峰のアスリートたちから

絶大な信頼を寄せられる治療家の著者が、

日本人を苦しめる「腰痛」「肩こり」「慢性的な疲れ」といった

不調を改善するセルフケアを伝えた本だ。



疲労が抜けない。

朝起きても体がだるいまま。

いつも肩や腰が重たい。

――そんな現代人の悩みの原因は

「関節の動きの悪さにある」と

著者は突き止めた。



特に、身体のエンジンとも言える「股関節」、

身体のハンドルとも言える「肩甲骨」をほぐすと、

一気に【疲れにくい身体】へと生まれ変わる。



さらには、そのためにほぐすべき筋肉こそが、

・腸腰筋（ちょうようきん）

・内転筋（ないてんきん）

・中臀筋（ちゅうでんきん）

という少し聞きなれない筋肉だ。



そして、彼の導き出したリカバリーの真髄は

“本当に疲れを取るには、筋肉の端っこをほぐすこと”。

これを実践するだけで、

疲れがただ取れるだけでなく、

疲れが「早く抜けていく」身体になれる。



本書では、吉田麻也選手も実践しているセルフケアをはじめ、

世界最高峰の「体ほぐし」を、

一般の人でもできる形にアレンジ。

ちょっとした回復習慣を取り入れることで、

集中力、睡眠の質、仕事のパフォーマンスが劇的に改善！



世界のトップアスリート絶賛の「神リカバリー」、

逆輸入の形で、ついに日本上陸！



【目次より】

第１章 なぜ疲れが関節にたまるのか ［筋肉の起始・停止］

第２章 腰痛を楽にする意外な秘訣 ［腸腰筋と内転筋］

第３章 股関節が身体のエンジンである ［股関節と不定愁訴］

第４章 「真横にあるお尻」をほぐして腰痛退治 ［中臀筋と大臀筋］

第５章 筋肉が活性化（アクティベート）すれば疲れは抜ける ［収縮と随意運動］

第６章 肩こりが消える本当のほぐし方 ［肩甲骨と周りの筋肉］

第７章 「足の裏」からほぐしていく ［ストレッチと順序］