◇大相撲初場所１４日目（２４日、東京・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）が大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を豪快な上手投げで下し、９勝目を挙げた。連敗を２で止め「集中してやれた」と振り返った。横綱昇進後６場所目での初賜杯へ、最後の望みをかけた１３日目は新大関・安青錦に上手投げで屈し、５敗目を喫した。安青錦には初顔合わせから優勝決定戦を含めて５連敗。「情けない姿をお客さん、大相撲ファンのみなさんに見せてしま