日本航空（JAL）などの航空機内で、中年女性が客室乗務員（CA）とともに「CAコスプレ」姿の記念撮影をしてインスタグラムに投稿していたことが分かり、こうした行為に批判も出ている。保安面などでのリスクになるといった理由からだ。事案は複数の航空会社で起きており、取材に対し、「法的な問題はないが、誤解を生むのでよろしくない」との見解を示す会社もあった。一方、国土交通省は、「乗務員が付き添った場合は、直ちに運航