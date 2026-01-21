突然ですが、読者の皆さんは「パスポート」って持っていますか？ 今は顔写真がついているのが当たり前ですが、昔はもっと「アナログ」で、ちょっと「恥ずかしい」ものだったんです。日本初の海外渡航者の一人、福沢諭吉がどんな思いで世界へ飛び出したのか、その裏話を紹介します。※合わせて読みたい：なんと幕末の武士も名刺交換していた！歴史から見る日本人と欧米人の名刺文化の違い​海外に行ったら死刑！？ 鎖国の終わ