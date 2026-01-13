「死了么(死んだ？)」と名付けられた中国製のアプリが、中国のApp Store有料アプリランキングで1位を獲得して大きな注目を集めました。2030年までに一人暮らし世帯が最大2億世帯に達すると見込まれる中国で、孤独死を恐れる人々が使い始めていると伝えられています。‘Are You Dead?’ is now the top paid App Store app in China - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/01/12/are-you-dead-is-now-the-top-paid-app-store-app