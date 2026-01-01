◇東海市湫岩（トンヘシ・チュアム）「燭台岩（チョッテバウィ）」では祈願祭あわせて束草市（ソクチョシ）でも31日午後7時、エキスポ芝生広場一帯で迎春イベントが開催された。似顔絵描き、願い事や家訓書くなどの体験ブースが運営され、ミュージカル・ガラショーやバスキングなどの公演も行われた。続いて新年初日の朝、束草海岸には4万人が押し寄せ、日の出を鑑賞した。愛国歌（韓国国歌）1節の背景としてよく知られる東海市湫