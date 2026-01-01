◇“赤い馬の年”の初日の出が始まると「昇ってきた」歓声元旦1日午前7時30分ごろ、江原道江陵市沙川面（カンウォンド・カンルンシ・サチョンミョン）の荷坪（ハピョン）海岸。日の出の時刻が近づくにつれ、海岸の周りには観光客が一人、また一人と集まってきた。7時51分、水平線と接した雲の上から“赤い馬の年”丙午年の初日の太陽が顔を出すと「わあ、昇ってきた」という感嘆の声があちこちで上がった。新年を迎えたこの日、荷