猫と複数で暮らしていると、それぞれが自然と異なる立ち位置や距離感をもって過ごしていることに気づくものです。元保護猫の「みとん」ちゃんは、先住猫の「しじみ」ちゃん、妹猫の「あんこ」ちゃんとともに暮らすなかで、いつしか“孤高の姫”のような存在になりました。【動画】ひとり好きな猫vsくっ付きたい猫…激烈バトルにそんな姿からは想像しにくいものの、みとんちゃんにも、外で過ごしていた時期がありました。今から4年