人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のリーダー・シルクロードさんが2025年12月8日に個人のYouTubeチャンネル「ロードシルク」を更新。妻でYouTuberのゆんさんとともに我が子を無断撮影する盗撮行為に激怒した。動画で「マジでやめてください」と訴えたにもかかわらず...シルクさんは23年5月30日にゆんさんと結婚し、24年4月に第1子となる長男「コルク」くん、25年10月10日には第2子となる次男「チルク」くんが誕生したと報告