組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！スタイリングの仕上げを担うからこそ、頼りになるのはやっぱり黒。出番の多い高稼働なアイテムだから、装いを格上げしてくれるメリットも求めて、「せっかくだからちょっといいもの」へ新調を。凜とした見た目に女性らしいやわらかな雰囲気もそなわった、繊細で毛足の長いアルパカ混のふっくら質感。ヘアリーな