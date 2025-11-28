【明日なに着る？】シーンを問わず合わせやすい「上質な黒のロングコート」





スタイリングの仕上げを担うからこそ、頼りになるのはやっぱり黒。出番の多い高稼働なアイテムだから、装いを格上げしてくれるメリットも求めて、「せっかくだからちょっといいもの」へ新調を。





凜とした見た目に女性らしいやわらかな雰囲気もそなわった、繊細で毛足の長いアルパカ混のふっくら質感。ヘアリーな風合いにダブルブレストのハンサムなデザインを組み合わせ、黒でもありきたりじゃない高感度なバランス。わずかにテーパードがかったシルエットで、必要以上に重く見えない絶妙な仕立て。





【POINT】トレンドに左右されない、ずっと使える究極のベーシックにこだわるのもアリ。シンプルなデザインでも、リュクスな風合いやしなやかさによって差がつく存在感を獲得。





