【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザに冬が到来している。１４日夜から１５日朝にかけて激しい雨が降り、避難民のテントは水浸しになり、住民は寒さに震える一夜を過ごした。住民は「停戦しても私たちの苦しみは続いている」と嘆いた。悪夢いつまでガザ南部ハンユニスの学校の校庭で夫と娘３人で暮らすサウサン・アリアンさん（５０）のテントは１４日夜、雨で水没した。テントにあったマットレスや毛布のほか、着て