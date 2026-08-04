ベネズエラ政府は6月24日に発生したマグニチュード7を超える連続地震による被害について発表し、死者が6125人に達したことが分かりました。行方不明者の人数については明らかにしていません。ベネズエラのロドリゲス国会議長の発表によりますと、地震による死者は6125人、病院で手当を受けた負傷者は6万992人にのぼります。倒壊を免れたものの、地震により被害を受けた家屋は4万1624戸で、うち2万5325戸は住むことが可能と判断され