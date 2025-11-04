重い心臓病の治療のため、iPS細胞から作った心臓の筋肉の細胞の塊「心筋球」を大量に心臓に注入する治験が行われていますが、患者の体への負担を少なくするため、胸を開く手術ではなく、足の付け根からカテーテルを入れる新たな方法による世界初の治験が始まることがわかりました。これは慶応大学の福田恵一名誉教授が立ち上げたバイオベンチャー企業、Heartseedが4日午後に発表したものです。Heartseedは、iPS細胞から心臓の筋肉