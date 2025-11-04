ビットコインの価値はいったいどこまで上がるのか、GAFAMが支配するビジネスとWeb3の決定的な違いとは? この記事では、これからの資産形成やビジネスに新たな視点を与える一冊『デジタル資産とWeb3』(小田玄紀/アスコム)から一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『ゲームで稼げるPlay to Earnとは／ゲームが社会課題を解決する』○ゲームで稼げるPlay to Earnとは近年、ゲームがお金を稼ぐ手段として広がっています。よく知ら