3日、スイス・ジュネーブで開幕した「水銀に関する水俣条約」の第6回締約国会議（共同）【ジュネーブ共同】スイス西部ジュネーブで3日、水銀を国際的に規制する「水銀に関する水俣条約」の第6回締約国会議が開幕した。7日まで。銀歯として虫歯治療に使う「歯科用アマルガム」の禁止や、水銀を含む化粧品の禁止の実効性を議論する。アマルガムは現在、段階的削減の対象で、禁止への規制強化で合意できるかどうかが焦点。カナダ