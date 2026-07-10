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NISA貧乏を笑う53歳部長、実は保険に月7万円を費やす保険貧乏だった

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • NISA貧乏を笑う53歳部長・遠山さん（仮名）の話が話題になっている
  • 遠山さんは月7万円の保険料を払う「保険貧乏」状態だと筆者は指摘する
  • 小遣いの4万円より保険料が多く、部下を笑えない同じ穴のムジナだったそう
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