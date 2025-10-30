２９日午前７時４５分頃、福岡県中間市の筑豊電鉄希望が丘高校前駅で「男児が電車の下敷きになっている」と１１０番があった。同県警折尾署によると、同市の小学３年の男児（８）が線路を横断する駅構内の通路で、駅に入ってきた電車と接触。線路に倒れ込んだが、電車と線路の隙間に潜り込んだ形となり、打撲などの軽傷を負ったものの、命に別条はなかった。同署によると、男児は登校中で、上り線と下り線にまたがる通路を渡ろ