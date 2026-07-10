福岡県大野城市の御笠川できのう、「14歳の少年が溺れた」と消防に通報がありました。駆けつけた消防によって少年は救助され、病院で手当てを受けていますが、意識不明の重体となっています。警察によりますと、少年は友人5人と一緒に、浅瀬で魚取りをしていたとみられるということです。大野城市の隣の太宰府市では、きのうの最高気温は34℃と、真夏日になっていました。警察が当時の状況を詳しく調べています。