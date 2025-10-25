高知県仁淀川町で行われた、流しそうめんの距離に挑むイベント＝25日午前清流「仁淀ブルー」が有名な高知県仁淀川町で25日、流しそうめんの距離に挑むイベントがあり、4133.59メートルで成功し、ギネス世界記録を更新した。大分県竹田市で2023年に記録された4031.76メートルを上回った。過疎化が進む地元を盛り上げようと若者らが企画。午前10時、竹約千本を使って組み立てたコースのスタート地点に、一つかみのそうめんを流し