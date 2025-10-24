大谷翔平の推定150m弾に球場スタッフも驚嘆右翼後方のブルペンで“待機”していた球場スタッフも、あまりの飛距離に驚くしかなかった。ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ前日練習に臨んだ。敵地でも球場でフリー打撃を行い、計33スイングで14本の柵越えを披露。5階席のスピーカー上部にぶち当てる推定150メートルの一発も放った。ブルペンでホームラ