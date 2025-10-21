2025Ç¯10·î²¼½Ü¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥­¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡×¤«¤é40¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤à¤Á¤×¤ë¥Æ¥£¥ó¥È 40th¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤Ï¡¢´Å¤¯¤Æ¾åÉÊ¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー♡ ¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤È¡¢¥×¥é¥ó¥Ñー¸ú²Ì¢¨¤Ë¤è¤ë¤à¤Ã¤Á¤ê¿°¤Ç¡¢½©Åß¤Î¥á¥¤¥¯¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤µ¤â¾åÉÊ¤µ¤â³ð¤¨¤ë¡¢µ­Ç°¤¹¤Ù¤­°ìËÜ¤Ç¤¹¢ö ¥­¥ã¥ó¥á¥¤¥¯4