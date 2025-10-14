ドムドムハンバーガーは10月14日に、カニを丸ごと挟んだ「丸ごと！！カニバーガー」を販売開始しました。カラッと揚がったカニが一杯、どどんとバンズからはみ出す迫力満点のビジュアル！期間限定のレアバーガーを、早速食べてきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ソフトシェルクラブを丸ごと使った人気メニュー「丸ごと！！カニバーガー」「丸ごと！！カニバーガー」はドムドムハンバーガーが2019