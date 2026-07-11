ノッカーを務めた日比谷・野上杏（撮影・石井剣太郎）デイリースポーツ

「本当に辞めたいって何回も思った」東大進学者が公立最多の日比谷高校に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日比谷高校野球部の女子部員・野上外野手が助監督としてベンチ入りを果たした
  • 女子はメンバー登録不可の中、顔面骨折を乗り越えて念願のベンチ入りを実現した
  • 試合後の取材で大粒の涙を流し「全力で戦えて本当にうれしかった」と語った
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