黒竜江省黒河市とロシア連邦アムール州ブラゴヴェシチェンスクを結ぶ「黒河-ブラゴヴェシチェンスク大橋」付近で6日午前7時、2025中国・ロシア越境マラソンシリーズ・黒河マラソンのスタートを告げるピストルが鳴った。今回は黒河市とブラゴヴェシチェンスクという国境の川を挟んで向かい合う2都市を結ぶ一風変わったコースでのマラソン大会となった。両市の最短距離はわずか数百メートルで、2国間の人的・文化的交流が実施される