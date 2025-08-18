妊婦健診のため産婦人科に娘を連れてやってきた、とまとママ(@tomatomama2021)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。子育てをしていると時々遭遇する、少し気まずい場面を描いた『病院で出会ったママ』1話をごらんください。 同じくお母さんの妊婦健診についてきた女の子が話しかけてきました。とまとママさんはこの日、ちょっとモヤモヤする経験をしました。 Ⓒtomatomama2021 Ⓒto