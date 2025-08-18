漫画家・青山剛昌氏が18日、東京・浅草寺で行われた『真・侍伝 YAIBA』（読売テレビ・日本テレビ系毎週土曜後5：30）浅草寺絵馬奉納セレモニー後囲み取材に出席した。【写真】すごいデカさ…！絵馬に描かれた刃＆さやかたちこの日のセレモニーでは、浅草寺境内伝法院庭園の樹齢200年の古木を使用し、明治31年より続く富山の南部白雲木彫刻工房にて加工された大絵馬に青山氏が刃たちのイラストを描き入れた絵馬を初披露した