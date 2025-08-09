トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、ロシアのプーチン大統領【ワシントン、キーウ共同】トランプ米大統領は8日、自身の交流サイト（SNS）で、ロシアのプーチン大統領と15日にアラスカ州で会談すると発表した。ロシアが侵攻を続けるウクライナでの停戦を巡って直接対話する。ただロシアとウクライナの立場の隔たりは大きく、事態打開は見通せない。米ロ首脳会談はバイデン前大統領とプーチン氏がジュネーブで実施した2021年6月