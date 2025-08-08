2023年度の文部科学省の全国調査によれば、小中学校において30日以上欠席した不登校状態にある子どもの数は34万6482人と過去最多を記録した。統計史上初めて30万人を超え、在籍児童生徒に占める割合は3.7％に上る。文部科学省は、「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」の中で不登校について「多様な要因・背景により、結果として不登校状態になっているということであり、その行為を問題行動と判断してはならな