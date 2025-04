キヤノンやニコン、ソニー、パナソニックなど、カメラメーカーが異なるとRAW画像のファイル形式も違うものになります。なぜ独自のファイル形式を採用しているのかについて各カメラメーカーに質問した結果を、海外メディアのThe Vergeが公開しています。We asked camera companies why their RAW formats are all different and confusing | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/640119/camera-raw-spec-format-explained-adobe