¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÆÃÈÖ¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯BASIC¡Á½Õ¤Î3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡Ù¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£µÙÍÜÈ¯É½Á°¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤¬MC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½é»²Àï¤Î½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ´õ¡Ê37¡Ë¤À¡£ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î¡Ê26¡Ë¡¢¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ê45¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à ½Õ¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤·¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÌäÂê¤Ç¡ÖÉÔÀµ²ò¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉÍÅÄ¤Ë¡Øº´¡¹ÌÚ¡ÉÃÏÍë¡È´õ¡Ù¤Î¾Î¹æ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢½ª»Ï¤¤¤¸¤é¤ì¤ë»Ï