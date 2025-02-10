JR東海・丹羽社長からの「おみやげ」リニア開業に伴う最難関の課題、静岡工区の早期着工を目指す丹羽俊介JR東海社長は1月30日夕方、静岡県庁の鈴木康友知事を表敬訪問した。昨年6月の知事就任直後に続いて、2回目のトップ会談となった。約30分の会談は非公開で、その後、それぞれ10分程度、囲み取材に応じた。今回の訪問では、丹羽社長の「おみやげ」が最大のニュースとなった。「おみやげ」とは、品川―名古屋間の開業後に静岡、