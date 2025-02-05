ＮＢＡブルズで２度の３連覇を達成し、現在はホーネッツの筆頭オーナーを務めるマイケル・ジョーダン氏（６１）の二男、マーカス容疑者（３４）がコカイン所持で現行犯逮捕された、と４日（日本時間５日）、米ＡＢＣ電子版が報じた。同局が入手した宣誓供述書によると、４日午前２時ごろ、フロリダ州オーランド在住のマーカス容疑者が運転する青のランボルギーニＳＵＶが線路上で立ち往生しているところを警官が目撃。車内には