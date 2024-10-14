消費者庁は10月1日、デジタル関連製品メーカーのAnker Japan（アンカージャパン）が輸入したロボット掃除機で、掃除機本体と周辺を焼く火災が発生していたと発表した。 アンカージャパン「対象製品の回収にご協力を」 発表によると今年8月15日、愛知県のある消費者が同社の電気掃除機（自走式）を充電していたところ、異音がしていることを確認。掃除機本体や周辺も燃えていたという。原因は分かってお