北朝鮮代表が、東京・国立競技場で行われる日本戦でアウェー席の拡張を日本側に打診していることが１９日、分かった。関係者によると、日本協会から北朝鮮側に対して３０００席が割り当てられているが、既に完売。それでもチケット購入希望者が絶えず、協会に応援エリアを広げたい旨の希望を伝えてきたという。２月２８日に同競技場で行われた女子サッカーのパリ五輪最終予選「日本―北朝鮮」でも、北朝鮮側は約３０００席分を