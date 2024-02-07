「まるで雲の上を歩いているよう」と、錯覚してしまいそうなほど、ふわふわの履き心地が期待できるシューズが【ワークマン】から新登場！ 今回はオンオフ使える「雲の上パンプス」と、1度履くとやみつきになりそうな「雲の上レディーススニーカー」、2種類のシューズをご紹介します。おしゃれしながらストレスフリーに過ごせる優秀シューズは必見です。 名品爆誕か！？ オンオフ