【ダイソー】で見つけたのは、メイクグッズやちょっとした小物を入れるのに便利な「スクエアポーチ」。使い勝手はもちろん、おしゃれで高見えするのも嬉しい優秀アイテムが勢揃いしています。コーデュロイやエコファーといった起毛感が冬らしいアイテムや高級感のあるフェイクレザー素材のポーチ、幅広い用途に使えるフラットポーチを紹介します！ しっかりめの素材感で高見え！ コ