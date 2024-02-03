3日午前、東京・足立区の荒川で、60代くらいの男性の遺体が見つかりました。警視庁は男性の身元の確認をすすめるとともに、死亡した経緯について調べています。警視庁などによりますと、3日午前10時半すぎ、足立区扇の荒川で「顔を下向きにして沈んでいる人がいる」と目撃者の男性から110番通報がありました。警察官や消防隊員が駆けつけたところ、岸の近くで60代くらいの男性が服を着た状態で浮いているのが見つかり、その場で死