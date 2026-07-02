パンガシウス」という魚、ご存知ですか？最近、スーパーなどで見かけるという方もいるかもしれません。輸入量は10年でおよそ4.6倍。人気のワケを取材しました。「パン…ガシウス？」「パンガシウスって知らんな」30代「日本のお魚じゃない感じですか？」鮮魚のパックのシールに書かれた、見慣れない「パンガシウス」の文字。きょう、さいたま市にあるスーパーでは、白身魚「パンガシウス」の特売が行われていました。バジルやレ