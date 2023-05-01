2023年4月30日に放送された松本人志さんと中居正広さんがMCを務める新番組「まつもtoなかい」（フジテレビ系）の初回放送に香取慎吾さんがゲスト出演し、MC2人とトークを繰り広げた。約6年ぶりとなる中居さんと香取さんの共演中、元SMAPの稲垣吾郎さんと草磲剛さんの名前が挙がるシーンがあった。一方、メンバーのうち木村拓哉さんだけ名前が挙がらなかったとしてSNSがざわついている。「3人の中で一番年下だから。剛と吾郎